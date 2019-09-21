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Kerbela saldırganı yakalandı
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerbela kentinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen ve 12 kişinin ölümüne yola açan patlamanın failinin yakalandığını duyurdu.
Dünya 21.09.2019, 10:39
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerbela kentinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen ve 12 kişinin ölümüne yola açan patlamanın failinin yakalandığını duyurdu.
Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinin giriş kontrol noktasında dün bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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