Kerbela saldırısını DEAŞ üstlendi

Irak’ın Kerbela kentinde meydana gelen ve 12 kişinim ölümüne neden olan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak basını, dün akşam Irak’ın güneyinde bulunan, çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Kerbela kentinde meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiğini açıkladı.

Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana gelmiş, Babil kentinden araca yerleştirildiği tahmin edilen bombanın infilak etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)