Son Dakika
Sayısal Loto çekildi: 6 bilen çıkmadı
Başak Eraydın, Romanya'da çiftlerde şampiyon
Bursaspor deplasmanda Adana Demirspor'a yenildi
Milli Eskrimci Martino Minuto'dan Romanya'da altın madalya
TEKNOFEST’te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı
Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus evinde galip
Fenerbahçe-Ankaragücü maçında ilk yarı 1-1 bitti
Kerbela saldırısını DEAŞ üstlendi
Kar Karadeniz’de yüzünü gösterdi
Kayseri’de kazanan yok: 1-1

Kerbela saldırısını DEAŞ üstlendi

Irak’ın Kerbela kentinde meydana gelen ve 12 kişinin ölümüne neden olan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Dünya 21.09.2019, 20:29 21.09.2019, 20:35
Kerbela saldırısını DEAŞ üstlendi

Irak’ın Kerbela kentinde meydana gelen ve 12 kişinim ölümüne neden olan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak basını, dün akşam Irak’ın güneyinde bulunan, çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Kerbela kentinde meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiğini açıkladı.

Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana gelmiş, Babil kentinden araca yerleştirildiği tahmin edilen bombanın infilak etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

#deaş #Kerbela saldırısı #ırak
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 5 10
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@