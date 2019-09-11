Kerbela’da 3 günlük yas ilan edildi
Irak’ta onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan kaza sonrası kentte 3 günlük yas ilan edildi.
Irak’ta onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan kaza sonrası kentte 3 günlük yas ilan edildi.
Irak’ın Kerbela kentinde dün onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan kaza sonrası kentte 3 günlük yas ilan edildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yayınladığı taziye mesajında, "Yaralıların tedavisi için kapılarımız açık" ifadelerini kullandı. Kerbela Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Vali Nuseyif Hattabi’nin Başbakan Adil Abdülmehdi’ye sunduğu yas ilanının onaylanmasının ardından, 3 günlük yas ilan edildi” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı kazayla ilgili son bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, anma törenlerine katılan izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 102 kişinin yaralandığı belirtilerek, yaralıların bir kısmının taburcu olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani yayınladığı taziye mesajında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, IKBY hastanelerinin yaralıları ağırlamak için kapılarının açık olduğunu söyledi.
(İHA)
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