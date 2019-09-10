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Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü

Irak’ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.

Dünya 10.09.2019, 17:06 10.09.2019, 17:39
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Irak’ın Kerbela şehrinde aşure etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 111 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay, binlerce kişi Hz. Hüseyin’in mezarına gitmeye çalışırken meydana geldi.

Ölü ve yaralı sayısının yükselebileceği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#izdiham #dünya #Aşure günü #Kerbela #ırak
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