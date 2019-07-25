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Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 6 Ölü

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 25.07.2019, 11:22 25.07.2019, 12:19
Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 6 Ölü

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir aile yok oldu. DEAŞ militanlarının, otomobille evlerine dönen aileye silahlı saldırısı sonucu ailenin 6 üyesi hayatını kaybetti.

Olay sırasında Haftar köyü yakınlarındaki Dara köyünde bir eve 2 Katyuşa füzesi düştü. Evde bulunan aileden biri ağır 4 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Terör örgütü DEAŞ militanları, Kerkük’ün güneyinde zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılar düzenliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Kerkükte DEAŞ saldırısı #deaş saldırısı #kerkük haberleri #ırak
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