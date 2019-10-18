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Kıbrıs’ta korkutan deprem

Kıbrıs’in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya 18.10.2019, 15:47 18.10.2019, 16:16
Kıbrıs’ta korkutan deprem

Kıbrıs’in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün 13.46’da meydana gelen 4.2 şiddetteki deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta ve denizin 5.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#deprem #kıbrıs #kktc #korku #yıkım
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