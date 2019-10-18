Kıbrıs’ta korkutan deprem

’in Limasol şehiri açıklarında 4.2 büyüklüğündemeydana geldi.Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün 13.46’da meydana gelen 4.2 şiddetteki deprem, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta ve denizin 5.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

(İHA)