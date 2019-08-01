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Kireç yüklü tren böyle devrildi

Çekya’da kireç yüklü trenin raydan çıkıp devrilme anı yayınlandı.

Dünya 01.08.2019, 14:15
Kireç yüklü tren böyle devrildi

Çekya’da kireç yüklü trenin raydan çıkıp devrilme anı yayınlandı.

Çekya’nın Marianske Lazne şehri yakınlarında 29 Temmuz’da yük treninin raydan çıkıp devrildiği anın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde o anlarda etrafı beyaz bir bulutun kapladığı görülüyor. Çekya’da geçtiğimiz günlerde kireç yüklü bir tren raydan çıkarak devrilmişti. Marianske Lazne şehri yakınlarında meydana gelen kazada trenin 16 vagonu devrilirken, 1 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)
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