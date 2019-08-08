Kırgızistan İçişleri Bakanlığı: “Atambayev gözaltında tutuluyor”

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 gündür evine operasyon düzenlenen ülkenin bir önceki Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltında tutulduğu doğrulandı. Açıklamada Atambayev’in yanı sıra Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Başkanı Farid Niyazov dahil çok sayıda eski bürokrat ile Atambayev’in bazı yakınlarının gözaltında tutulduğu belirtildi. Atambayev’in sağlık durumunun iyi olduğunun altının çizildiği açıklamada, eski cumhurbaşkanına uluslararası hukuki kurallara göre muamele yapıldığı kaydedildi.

ATAMBAYEV’İN POLİS GÖZETİMİNDEN SONRA SAVCILIĞA TESLİM EDİLEREK İFADESİNİN ALINACAĞI ÖĞRENİLDİ.

Kırgızistan’da yaşanan siyasi kriz dün polisin Atambayev’in evine yaptığı gözaltı operasyonuyla ortaya çıkmıştı. Polis, Atambayev’in başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyü’deki evine yaptığı operasyon sırasında Atambayev’in destekçileri ile çatışmıştı. Dün gece saatlerine kadar süren çatışmalar sonucunda 1 polis, bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürülmüş, Atambayev’in destekçisi 52 kişi de yaralanmıştı.

Kırgızistan’da önceki dönem cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren ardından koltuğunu Sooronbay Ceenbekov’a devreden Almazbek Atambayev ‘in dokunulmazlığı 20 Haziran’da Kırgızistan parlamentosunda tarafından kaldırılmıştı. Hakkında yolsuzluk ve organize suç örgütü liderliği gibi çeşitli suçlamalar bulunan Atambayev, Kırgızistan savcılığı tarafından ifade vermesi için çağırılmış fakat eski cumhurbaşkanı ifade vermeyi reddetmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)