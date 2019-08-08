Son Dakika
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek

Kırgızistan’daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Atambayev’in destekçileriyle polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Dünya 08.08.2019, 09:26 08.08.2019, 09:54
Kırgızistan’daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Atambayev’in destekçileriyle polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Kırgızistan’da güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı. Atambayev’in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanının destekçileri polise karşı koydu. Polis buna karşı Atambayev’i gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Kırgızistan’da dün akşam saatlerine doğru başlayan kargaşa bir süre sonra çatışmaya döndü.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından gece yarısı yapılan açıklamada, çatışmalarda yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi sayısı 36 olarak açıkladı. Bu kişilerin tedavilerine devam edildiği açıklanırken yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Sokakta yaşanan çatışmalarda ise güvenlik güçlerinden 1 kişi, keskin nişancı silahıyla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin kim tarafından vurulduğunun henüz tespit edilemediği açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#dünya #Kırgızistan Sağlık Bakanlığı #Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev #Kırgızistan
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:08
Güneş 05:46
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@