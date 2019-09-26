Kıskanç Kardeş Vahşeti: Gözlerini Oyup 189 Yerinden Bıçakladı!
Rusya'da yaşanan bu olay tüm Dünya'da büyük yankı uyandırdı. Kıskanç abla, model olan kız kardeşinin gözlerini oyup tam 189 kez bıçakladı.
Rusya St. Petersburg şehrinde ikamet eden kardeşlerden 17 yaşındaki Stefania aynı zamanda güzel fiziği ve yüzüyle birlikte modellik yapıyordu. İddialara göre kardeşini oldukça kıskanan 22 yaşındaki abla Elizaveta, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle krize girdi ve talihsiz kız kardeşinin gözlerini oyup 189 kez bıçakladı.
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