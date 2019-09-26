Kıskanç Kardeş Vahşeti: Gözlerini Oyup 189 Yerinden Bıçakladı!

Rusya St. Petersburg şehrinde ikamet eden kardeşlerden 17 yaşındaki Stefania aynı zamanda güzel fiziği ve yüzüyle birlikte modellik yapıyordu. İddialara göre kardeşini oldukça kıskanan 22 yaşındaki abla Elizaveta, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle krize girdi ve talihsiz kız kardeşinin gözlerini oyup 189 kez bıçakladı.

Abla suçlamaları reddetti ve kız kardeşinin katilinin 44 yaşındaki sevgilisi Alexy Fateev olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Fataev ise Rus televizyonuna açıklama yaptı ve iddiaların yalan olduğunu anlattı. Alkol almak için evden çıktığını ve geri döndüğünde dehşetle karşı karşıya kaldığını aktardı.