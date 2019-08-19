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KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin’e gidecek
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği bir dizi sosyal etkinliklere katılmak için yarın Mersin’e gidecek
Dünya 19.08.2019, 22:16
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği bir dizi sosyal etkinliklere katılmak için yarın Mersin’e gidecek
Başbakan Ersin Tatar, ziyaretinin tamamlanmasının ardından 21 Ağustos Çarşamba saat 19.55’de Adana’dan ayrılıp ülkeye dönecek.(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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