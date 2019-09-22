KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Rum lider Anastasiadis’e tepki
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra’daki konuşmasının, siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra’daki konuşmasının, siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna söyledi.
Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil. Çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz” dedi.
Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliği ile uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmeye gittiğini söyleyen Akıncı, “Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiadis bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatmalıdır. Yarın sabah 08.15’de Ercan hava alanındaki basın toplantısında halkımıza daha geniş bilgiler vereceğim” ifadelerine yer verdi.(İHA)
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