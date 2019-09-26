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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre: "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil"
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil" dedi.
Dünya 24.09.2019, 18:30
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil" dedi.
Töre, devlete ve ana vatan Türkiye’ye sahip çıkma çağrısında bulundu.(İHA)
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