KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre: "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik ve etkin katılım düzeyinde bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını belirterek, devlete ve Türkiye’ye sahip çıkılması çağrısı yaptı. Töre, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin ve Türk ordusunun etkin ve fiili garantisine şiddetle hayır diyen Rum-Yunan ikilisi ile yeni bir ortaklık devletinin kurulamayacağının aşikar olduğunu belirtti. “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklığa dayalı yapısını ortadan kaldırıp devleti işgal eden Rumlar homojen üniter bir yapıyı devam ettirmek hedefi ile müzakerelere hazırlanıyorlar” diyen Töre, Rumların denizlerin ve Kıbrıs adasının tamamen kontrolü ve egemenliğini arzuladığını ifade etti. Rum tarafının Kıbrıs Türkü’yle hiçbir şeyi paylaşmak istemediğinin bilindiğini vurgulayan Töre, “Siyasi eşitliğimiz, güvenliğimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devamı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi hayatidir. Tartışılamaz. Geleceğimizi Rumların ve yabancıların insafına bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

Töre, devlete ve ana vatan Türkiye’ye sahip çıkma çağrısında bulundu.

(İHA)