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KKTC’de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, sosyal medya paylaşımı tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepki aldı.

Dünya 05.10.2019, 16:37
KKTC’de Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, sosyal medya paylaşımı tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepki aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İskele ilçesine bağlı Büyükkonuk belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Eko Gün Festivali’ne boykot uygulayanlar tarafından paylaşılan bir mesajı Cumhurbaşkanı Akıncı da paylaştı. Akıncı’nın paylaşımı bir süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu paylaşım şöyleydi: "Eko Meko yok, Boykot".

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı paylaşım ve daha sonra silmesi ile alakalı olarak sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden açıklama yaparak, yanlışlıkla paylaştığını Cumhurbaşkanı olarak herhangi bir boykot tarafında olmadığını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükkonuk Eko Gün Festivali’ne katılmayacağını belirtti.

Akıncı, "Facebook’ta üç sayfamız var. Birisi benim kişisel sayfamdır ki doğrudan mesajlarımı bu sayfada yayınlarım. Diğeri kurumsal cumhurbaşkanlığı, üçüncüsü ise seçim döneminden beri var olan bir sayfadır. Sözünü ettiğim bu üçüncü sayfada bugün Ülker Fahri’nin Büyükkonuk Eko gününe boykot çağrısı yaptığı bir paylaşımı yer aldı. Ülker Fahri’nin yazdığını okurken teknolojik bir kaza yapmış olabilirim. Dün gün boyu gerek Facebook gerekse e-mail hesaplarımızın ele geçirilmeye çalışıldığını da belirtmem lazım ancak benim yaptığım teknik bir hata sonucunda bu paylaşımın yapılmış olması ihtimali de büyük. Sonuç olarak bu olay mademki oldu ve mademki hakkında yorumlar da yapılıyor; esasa ilişkin düşüncemi de toplumumuza iletmek görevimdir. Evet, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükkonuk Belediyesinin düzenlediği etkinliğe katılmayacağım. Yazdıkları nedeniyle bir gazeteye karşı linç girişimine fiilen katılan ve sonrasında belediye çalışanlarını Cumhurbaşkanlığına siyah çelenk koymaya yönlendirenlerin davetine katılamam. Bu benim kişisel takdirimdir; ancak Cumhurbaşkanı olarak hiç kimseyi boykot yapmaya davet etmem de söz konusu değildir. Bu herkesin kendi takdirine kalmıştır. Büyükkonuk halkına ise sevgim ve saygım tartışılmaz" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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