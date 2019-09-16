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Klasik arabalar Stockholm’de ilgi gördü

İsveç’te en az 50 yaşındaki klasik otomobiller büyük ilgi gördü.

Dünya 16.09.2019, 12:26 16.09.2019, 12:37
Klasik arabalar Stockholm’de ilgi gördü
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İsveç’te en az 50 yaşındaki klasik otomobiller büyük ilgi gördü.

İsveç’in başkenti Stockholm’e 40 kilometre uzaklığındaki Sunby çiftliğinde 50 yaş üzerindeki klasik arabalar meraklıları ile bir araya getirildi. Birbirinden ilgi çeken klasik arabalar arasında parçaları orijinal olan araçların yarışı gerçekleştirildi. En klasik aracın seçildiği yarışmayı Erik Lindholm ve Carl Kingren’ nin sahibi olduğu 1954 model Minör Morris kazandı. Yarışmaya Mersedes, BMW, Volvo, Saab Simca Opel, Pejo ve Kia marka arabalar katıldı. Birbirinden renkli, birbirinden klasik araçlar meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Klasik araç severler yıllara meydan okuyan araçları tek tek inceledi. Araç sahipleri araçlarını özenle temizlerken çiftlikte yalnızca Avrupa araçları yer aldı.

Yarışça birinci olan Erik Lindholm, birinci olmalarına çok sevindiğine dikkat çekerek, “Aracı, 2003 yılında bir araba çöplüğünde bulduk. Çocuğumuz gibi seviyoruz” dedi. Lindgren ise bu gösteriye katılanların klasik otomobillerle, minibüsleri yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek “Ziyaretçiler, 1954 yılından başlayarak nostaljik bir yolculuğa çıktı. Öte yandan o zaman ki otomobil endüstrisini tanıma fırsatı buldular” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #Klasik araba #Stockholm #İsveç
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