Kocasını Boğdu, Ardından Kafasını ve Cinsel Organını Kesti!

Ukrayna'nın kuzey bölgesinde yer alan Obariv köyünde ikamet eden Maria isimli 48 yaşındaki bir kadın, kocasını boğarak öldürdü. Kocasını boğmasının ardından kafası ve cinsel organını kesti. Vahşice cesedi parçalayan Maria ardından ise köpeklere yedirdi. Komşuları tarafından ihbar edilen kadın tutuklandı.

Polis, kadının yıllar boyunca şiddet gördüğünü, yaşadığı şiddete son vermek adına böyle bir yola başvurduğunu açıkladı.

Ekmek Bıçağıyla Doğradı

Maria, gece vardiyası çıkışında eve gelen kocasını ilk önce boğarak kafasını ve cinsel organını ekmek bıçağıyla doğradı. Kocasının parçalarını köpeklere yediren Maria, vücudu tamamen parçalamak istediğini fakat başarılı olamadığını belirtti.

Heryeri Kanlı Sokağa Çıktı

Kocasını öldürdükten hemen sonra kanlar içerisinde sokağa çıkan kadının komşusu Nadezhda Opanasiuk kadını öylece gördü. Ardından Maria olayı komşusuna anlattı. Durumu teyit etmek amacıyla eve gelen komşusu ise cansız bedenle karşı karşıya kaldı.

Yapılan ihbar ardından gözaltına alınan Maria isimli şahsın oğlu Viktor ise annesini hiçbir zaman affetmeyeceğini ve kendisinin artık annesi olmadığını ifade etti.