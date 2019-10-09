Kolombiya Eski Devlet Başkanı Uribe yolsuzluktan suçlu bulundu

Kolombiya Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, rüşvet aldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında suçlu bulundu.

Yüksek Adalet Mahkemesi, Kolombiya’da 2002 ila 2010 yılları arasında devlet başkanlığı görevini üstlenen ve hali hazırda senatör olan Alvaro Uribe’nin rüşvet aldığına ve yolsuzluk yaptığına hükmetti. Mahkemenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yargıtay Usul Dairesi’nin yürüttüğü soruşturma sonunda, Senatör Alvaro Uribe’nin dolandırıcılık ve rüşvet suçlarını işlediği sabit görülmüştür” denildi.

Yüksek Mahkeme, 24 Temmuz 2018’ten bu yana Eski Devlet Başkanı Uribe’yi soruşturuyor. O dönemde yargılanan Josa Luis Barcel’nun verdiği ifade doğrultusunda Ceza Dairesi rüşvet ve usule ilişkin yolsuzluk davası açacak unsurlar olduğuna karar verdi. Bu arada başkent Bogota’da sokaklara inen binlerce kişi Uribe’nin suçlu bulunmasına tepki gösterdi. Aynı zamanda Uribe’nin suçlu olduğunu inanan gruplarda yine sokaklara inerek, mahkeme kararına destek oldu.

Yargıtay Başkanı Alvaro Fernando Garcia Restrepo ise Uribe’yi yargılama konusunda mahkemenin meşruiyetini sorgulayanları ve eski devlet başkanını desteklemek için sokaklara çıkanları sorguladı. Duruşma sona erdikten kısa bir süre sonra Twitter’dan yayınlanan bir videoda, “Senatör Alvaro Uribe Velez’e yönelik cezai soruşturma öncesi kurumların meşruiyetine saldıran seslerle yüzleşmek yerine, adalete güven duymak gereklidir” denildi. Uribe’nin davasına bakan Sulh Hakimi kararını, "Mahkeme Özel İdaresi tarafından her zaman tam anayasal, adli ve usul güvencelerine sahip olmuştur” şeklinde duyurdu.

(İHA)