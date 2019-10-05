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Kosova yarın sandık başına gidiyor
Kosova’da yaklaşık 2 milyon seçmen, yeni meclisi seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
Dünya 05.10.2019, 15:36
Kosova’da yaklaşık 2 milyon seçmen, yeni meclisi seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
1999 yılında özgürlüğüne kavuşan Kosova’da 7’inci kez parlamento seçimleri düzenleniyor. Şimdiye kadar yapılan genel seçimlerin hepsi, erken seçimlerdi. Seçimler yerli ve yabancı olmak üzere 50 binden çok gözlemci tarafından takip edilecek. Oy kullanma işlemi yerel saatle saat 08.00’de başlayıp, saat 19.00’da sona erecek.(Ercan Kasap/İHA)
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