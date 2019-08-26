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Kosova’da erken seçim tarihi belli oldu

Kosova’ da parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçimin 6 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Dünya 26.08.2019, 21:25
Kosova’da erken seçim tarihi belli oldu

Kosova’ da parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçimin 6 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Kosova’da geçtiğimiz perşembe günü yapılan oylamayla meclisi, kendini feshetmiş ve erken seçim kararı alınmıştı. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, erken seçimin 6 Ekim olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Thaçi, kararın siyasi parti temsilcileriyle kısa süreli istişarelerinden sonra verildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Thaçi’nin imzaladığı kararnamede, “Kosova Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonuna, bu karar ve ilgili mevzuata uygun olarak Kosova Cumhuriyeti Meclisinde örgütlenme ve seçim yapılması için gerekli tüm önlemleri alması talimatı verildi” ifadesi yer aldı.

(Ercan Kasap/İHA)
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