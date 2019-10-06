Kosova’da halk sandık başında
Yaklaşık 1.8 milyonluk nüfusa sahip Kosova’da yabancı ülkelerde çalışan Kosovalılar dahil 1 milyon 940 bin seçmen, meclisin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kosova Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Kosova’nın özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından bu yana 7’inci kez düzenlenen parlamento seçimlerinde 2 bin 547 sandık kuruldu. 20 parti, 2 koalisyon ve 1 bağımsız milletvekili adayının katıldığı seçimde bin 67 milletvekili adayı yarışıyor.
Yaklaşık 1.8 milyonluk nüfusa sahip Kosova’da yabancı ülkelerde çalışan Kosovalılar dahil 1 milyon 940 bin seçmen, meclisin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kosova Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Kosova’nın özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından bu yana 7’inci kez düzenlenen parlamento seçimlerinde 2 bin 547 sandık kuruldu. 20 parti, 2 koalisyon ve 1 bağımsız milletvekili adayının katıldığı seçimde bin 67 milletvekili adayı yarışıyor.
Sandıkların açılmasının hemen ardından oy kullanan Kosova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valdete Daka, yaptığı açıklamada halkı sandık başına davet etti. Daka, “Herkese yüksek demokratik kültüre sahip olduğumuzu ve oy vermeyi bildiğimizi, vatanımızı da sevdiğimizi gösterelim” ifadesini kullandı.
Kosova genelinde oy verme işlemi akşam saat 19.00’da sona erecek.(Ercan Kasap/İHA)
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