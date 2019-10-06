Son Dakika
Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
“Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması ortak hedef“
Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kosova’da halk sandık başında

Yaklaşık 1.8 milyonluk nüfusa sahip Kosova’da yabancı ülkelerde çalışan Kosovalılar dahil 1 milyon 940 bin seçmen, meclisin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kosova Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Kosova’nın özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından bu yana 7’inci kez düzenlenen parlamento seçimlerinde 2 bin 547 sandık kuruldu. 20 parti, 2 koalisyon ve 1 bağımsız milletvekili adayının katıldığı seçimde bin 67 milletvekili adayı yarışıyor.

Dünya 06.10.2019, 09:58
Kosova’da halk sandık başında
banner63

Yaklaşık 1.8 milyonluk nüfusa sahip Kosova’da yabancı ülkelerde çalışan Kosovalılar dahil 1 milyon 940 bin seçmen, meclisin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kosova Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00’de başladı. Kosova’nın özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından bu yana 7’inci kez düzenlenen parlamento seçimlerinde 2 bin 547 sandık kuruldu. 20 parti, 2 koalisyon ve 1 bağımsız milletvekili adayının katıldığı seçimde bin 67 milletvekili adayı yarışıyor.

Seçimlere yaklaşık 20 bin Kosovalı Türk’ü temsil eden tek Türk partisi konumundaki Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 30 milletvekili adayı ile katılıyor. Meclise 2 Türk milletvekilinin girmesi bekleniyor. Anketler, hiçbir partinin bu seçimlerde bir hükümet kurma konusunda yeterli desteği alamayacağını ve bunun da uzun süreli koalisyon görüşmelerine yol açacağını gösteriyor. Seçimlerde AAK-PSD koalisyonunun adayı Ramush Haradinaj, Kosova Demokratik Partisi (PDK) adayı Kadri Veseli, NISMA-AKR-PD koalisyonunun adayı eski Başbakan Yardımcısı Fatmir Limaj, muhalif Kendin Karar Al Hareketi’nin (VV) adayı Albin Kurti, Kosova Demokratik Birliği’nin (LDK) adayı Vjosa Osmani başbakanlık koltuğu için yarışacak.

Sandıkların açılmasının hemen ardından oy kullanan Kosova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valdete Daka, yaptığı açıklamada halkı sandık başına davet etti. Daka, “Herkese yüksek demokratik kültüre sahip olduğumuzu ve oy vermeyi bildiğimizi, vatanımızı da sevdiğimizi gösterelim” ifadesini kullandı.

Kosova genelinde oy verme işlemi akşam saat 19.00’da sona erecek.

(Ercan Kasap/İHA)
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@