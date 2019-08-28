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Kosova’da seçim kampanyası 25 Eylül’de başlıyor
Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), erken seçime yönelik bütçeyi onaylayarak kampanyaların 25 Eylül’de başlamasına karar verdi.
Dünya 27.08.2019, 23:51
Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), erken seçime yönelik bütçeyi onaylayarak kampanyaların 25 Eylül’de başlamasına karar verdi.
KQZ Şefi Enis Halimi ise, bütçe olmadan bugün itibariyle 42 gün kalan seçimlerin hazırlanmasında hiçbir prosedürün başlatılamayacağını söyledi.
Kosova’da erken seçimler 6 Ekim’de düzenlenecek.(Ercan Kasap/İHA)
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