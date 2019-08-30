Kral Selman’dan Erdoğan’a “ Zafer Bayramı” mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı. Kral Selman ile Veliaht Prensi’nin Erdoğan’a gönderdiği ortak mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı içtenlikle tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Kardeş Türkiye’nin yönetimi ve halkına daha fazla ilerleme ve refah temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)