Flaş HaberALES giriş belgeleri açıklandı
Son Dakika
Kral Selman’dan "Netanyahu’nun ilhak planı geçersiz” çıkışı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu’nun seçim vaadi olarak Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceği vaadinin geçersiz olduğunu söyledi.
Dünya 12.09.2019, 17:21
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu’nun seçim vaadi olarak Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceği vaadinin geçersiz olduğunu söyledi.
Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kral Selman’a teşekkür ederek, ”Suudi Arabistan tarih boyunca Filistin halkının yanında durdu. İşgal altındaki Kudüs’e yapılan saldırılarına karşı sessiz kalmadı” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu dün yaptığı konuşmada, 17 Eylül’de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz’in bir kısmını ilhak edeceğini duyurmuştu.(İHA)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:19
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız