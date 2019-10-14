Kremlin Sözcüsü Peskov: "Türkiye ile temas halindeyiz"
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Rusya’dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ülkesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye’de yaşanan gelişmeleri de ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmelerine dikkat çeken Lavrov, “Türk ve Rus tarafları arasında temaslar devam ediyor” dedi.
Peskov ayrıca Türk ve Rus orduları arasında da iletişim olduğunu söyleyerek, “Ordular arasında da iletişim var" diye konuştu.
Bu ifadeleri kullanan Peskov gazetecilerin Türkiye ile Rusya arasında ne gibi konuların görüşüldüğü konusundaki sorularını cevapsız bıraktı.
Şam yönetimiyle terör örgütleri arasında temas ve anlaşmaların olduğu iddiasına dair soruları yine cevapsız bıraktı. Peskov ayrıca Rusya’nın Suriye politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.
(YM-NT-D)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2