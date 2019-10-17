Kremlin’den Trump’a mektup tepkisi

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubun dilinin son derece “sıra dışı” olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 9 Ekim’de yazdığı skandal mektuba Kremlin’den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, “Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda böyle bir dille pek karşılaşmazsınız. Oldukça sıra dışı bir mektup" dedi.

(İHA)