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Kremlin’den Trump’a mektup tepkisi
Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubun dilinin son derece “sıra dışı” olduğu belirtildi.
Dünya 17.10.2019, 16:38 17.10.2019, 17:30
Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubun dilinin son derece “sıra dışı” olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 9 Ekim’de yazdığı skandal mektuba Kremlin’den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, “Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda böyle bir dille pek karşılaşmazsınız. Oldukça sıra dışı bir mektup" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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