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Kremlin’den Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var” dedi.

Dünya 07.10.2019, 14:46
Kremlin’den Türkiye açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir harekat hazırlığına ilişkin açıklama yaptı. Putin ve Erdoğan’ın bir önceki görüşmesinde bu operasyon konusunun gündeme gelmediğini söyleyen Peskov, “Putin ve Erdoğan’ın Türkiye’nin Suriye’de operasyon hazırlığıyla ilgili bir görüşmesi olmadı. Ancak bilindiği gibi iki ülke arasında siyasi ve askeri ilişkiler çok düzenlidir” dedi.

Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var. Tabii ki bu Suriye’de terörist unsurlara karşı koymak hakkını doğuruyor. Ancak biz her şeyden önce Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi otoriteye saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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