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Kremlin’den Türkiye açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var” dedi.
Dünya 07.10.2019, 14:46
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var” dedi.
Peskov, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü öneminin farkındadır. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkı var. Tabii ki bu Suriye’de terörist unsurlara karşı koymak hakkını doğuruyor. Ancak biz her şeyden önce Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi otoriteye saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.(Erhan Altıparmak/İHA)
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