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Kremlin’den Washington’a telefon ayarı
Kremlin, Washington’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarının yayınlanmamasını umduklarını açıkladı.
Dünya 27.09.2019, 14:02
Kremlin, Washington’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarının yayınlanmamasını umduklarını açıkladı.
Haftalık basın toplantısı esnasında Trump-Zelenskiy konuşması hakkındaki görüşleri sorulan Peskov, bu tür konuşmaların detaylarının yayınlanmasının diplomatik bir uygulama olmadığını belirtti.(İHA)
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