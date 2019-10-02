Küçük çocuk yüzme dersinde boğuldu
Rusya’da havuzda yüzme eğitimi alan 7 yaşındaki çocuk, yüzme hocası kendisini yalnız bırakınca boğuldu.
Rusya’da havuzda yüzme eğitimi alan 7 yaşındaki çocuk, yüzme hocası kendisini yalnız bırakınca boğuldu.
Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Yarçallı şehrinde olimpik havuzun çocuklar için olan bölümünde 7 yaşındaki erkek çocuk yüzme hocasından ders almaya başladı. Ders sırasında yüzme hocası çocuk havuza girerken arkasını dönüp uzaklaştı. Bu sırada havuza giren çocuk çırpınmaya başladı.
Dakikalarca çırpınan küçük çocuk havuzdan çıkmayı başaramadı ve boğularak öldü.
Rusya Araştırma Komitesi çocuğun boğulma anıyla ilgili görüntüleri paylaşarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çocuğu yüzme dersi sırasında yalnız bırakan yüzme hocasının ifadesinin alındığı belirtilirken, havuzda çocukların yüzme sırasındaki güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.
(İHA)
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