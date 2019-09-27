Küçük Emine uygun ilik bulunamazsa ölecek
Berlin’de yaşayan küçük Emine uygun ilik bulunamazsa hayatını kaybedecek.
Berlin’de yaşayan küçük Emine uygun ilik bulunamazsa hayatını kaybedecek.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, kan zehirlenmesi hastası Emine, uygun ilik bulunmazsa hayatını kaybedecek. Berlin’de gittiği okulda veliler ve öğretmenler tarafından uygun ilik bulunması için kampanya başlatıldı.
Babası Abdullah ve annesi Ayşe Ekinci, kızlarına ilik bulmak için Türkiye’ye giderek, tüm akrabalarını ilik testi için hastaneye götürdü. Ancak, uygun ilik onlarda da bulunamadı. Berlin’deki okulundan veliler birliği, Emine’yi kurtarmak için bir doku tipleme kampanyası başlattı. Veli temsilcisi, Emine’nin mutlaka kurtarılması gerektiğini söyledi. Başlatılan kampanyaya başta öğretmenleri olmak üzere, herkes destek veriyor
Baba Abdullah Ekinci, diğer kızlarını iki yaşında kaybettikten sonra, Emine’yi de muayene ettirdiklerini ve onda da aynı hastalığın çıktığını belirterek kızlarının kurtulması için herkesten destek istedi.(Mustafa Tığlı/İHA)
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