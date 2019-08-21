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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Dünya 21.08.2019, 17:41
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Konuk bakan, resmi görüşmelerin ardından Alparslan Türkeş’in Lefkoşa Surlariçi’nde müzeye dönüştürülen evini de ziyaret edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.(İHA)
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