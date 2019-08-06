Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin iki füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dünya 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 10:03
Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin iki füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Son iki haftada gerçekleştirdiği füze denemeleriyle nükleersizleşme tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan Kuzey Kore’nin salı sabahı bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği açıklandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin güneyindeki Hwanghae eyaletinden Japon Denizi’ne doğru kısa menzilli füze olduğu tahmin edilen iki silahın ateşlendiğini duyurdu. Güney Koreli askeri yetkililerin, ABD ile işbirliği içinde konuyla ilgili teknik incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

DENEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Son iki haftadır füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Haziran ayında nükleersizleşme görüşmelerini yeniden başlatmayı kabul etmelerinin ardından ilk denemesini 25 Temmuz’da gerçekleştirmiş, ardından kısa menzilli balistik füze olduğu açıklanan iki farklı deneme daha yapılmıştı.

Son deneme ile Kuzey Kore, iki haftadan kısa bir sürede dört kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

(Burak Ersoy /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#füze denemesi #Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı #dünya #kuzey kore
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:05
Güneş 05:44
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:05
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@