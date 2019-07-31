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Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Dünya 31.07.2019, 09:22
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, geçtiğimiz perşembe günü Kuzey Kore’nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından iki kısa menzilli füze ateşlendiğini bildirmiş, füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57’de ateşlendiği ve yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı açıklanmıştı.(İHA)
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