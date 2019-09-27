Lavrov: "Rusya olarak Orta Afrika Cumhuriyeti’ne silah yardımı yaptık”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulunun Afrika konulu toplantısında Rusya’nın Afrika kıtasında barış ve istikrarın sağlanması için yaptığı faaliyetleri anlattı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulunun Afrika konulu toplantısında Rusya’nın Afrika kıtasında barış ve istikrarın sağlanması için yaptığı faaliyetleri anlattı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ‘Afrika’da barış ve istikrarın sağlanması’ konulu toplantıda yaptığı konuşmada Rusya’nın Afrika’daki istikrarın sağlanması yönündeki faaliyetlerini anlattı. Rusya’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ne 170 eğitmen asker gönderdiğini söyleyen Lavrov, “Rus askeri eğitmenler tarafından ülkede 3 binden fazla askeri personel yetiştirildi. Son 1 buçuk yılda 2 kez ayrı ayrı askeri silah yardımları yapıldı” dedi. Rusya’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yaptığı yardımları uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Lavrov, “Bu ay Rusya’dan ülkeye kadın polisler gönderildi. Bu ekipler tarafından ülkede yeni bir eğitim programına başlandı. Ayrıca ülkeye askeri yardımlar devam ediyor” dedi.
“AFRİKA’DA BARIŞ VE İSTİKRAR SAĞLANMAYA DEVAM EDİYOR”
LİBYA’DA YAŞANAN SÜREÇ GÜNEY AVRUPA’YI TEHDİT EDİYOR
Libya’da yaşanan savaş ve gruplar arasındaki iktidar savaşına değinen Lavrov, yaşananların Güney Avrupa’yı tehdit eder bir vaziyette bulunduğunu söyleyerek, “NATO’nun 8 yıl önce Libya’da başlattığı silahlı müdahale ülkeyi kaosa itti. Kuzey Afrika’da ki güvenlik sistemlerine zarar verildi ve kıtada silah ve suç unsurlarının yayılmasına sebep olundu. Irak ve Suriye’den Libya’ya militanlar gidiyor, Libya’daki savaş bölge ülkelerini de tehdit ediyor” şeklinde konuştu.
(İHA)
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