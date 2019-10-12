Lavrov: “Türkiye’nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı.
Dünya 10.10.2019, 14:43
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı.
Türkiye ile Suriye’nin diyalog kurması gerektiğini ifade eden Lavrov, “Şimdi Suriye ve Türkiye’nin arasında diyalog kurulmasına ihtiyaç var. Bunun her 2 tarafın çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Şam ile terör gruplarına dahil olmayan Kürt gruplar arasında iletişim kurulabileceğine inanıyoruz” dedi.(İHA)
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