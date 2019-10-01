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Lego Festivali renkli görüntüler oluşturdu
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Lego Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte 7’den 70’e herkes eğlenceli anlar geçirdi.
Dünya 01.10.2019, 15:01
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Lego Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte 7’den 70’e herkes eğlenceli anlar geçirdi.
Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de Lego Festivali düzenlendi. Helsinki Sergi Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe 15 bin kişinin katıldığı aktarıldı. 6 bin metrekare alanda gerçekleştirilen etkinlik Finlandiya tarihinde yapılan en kapsamlı organizasyonlardan biri oldu. 7’den 70’e herkesin katıldığı festivalde ziyaretçiler milyonlarca lego parçaları arasından istediklerini seçip çeşitli yapılar inşa etti. Katılımcıların doyasıya eğlendiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.(İHA)
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