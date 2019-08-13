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Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam ediyor: 48 ölü, 21 kayıp

Çin’i etkisi altına alan Lekima tayfunu, ülkenin doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde 48 kişinin ölümüne neden oldu, 21 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Dünya 12.08.2019, 23:30
Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam ediyor: 48 ölü, 21 kayıp
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Çin’i etkisi altına alan Lekima tayfunu, ülkenin doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde 48 kişinin ölümüne neden oldu, 21 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Lekima tayfunu, Çin’in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 49 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu.

Sadece Cıciang eyaletinde ölü sayısının 39’a yükseldiği, 9 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Eyalette taşkın kontrol merkezleri kurulduğu duyuruldu. Yılın dokuzuncu ve en güçlü tayfunu Cıciang’da 6 milyon 680 bin kişiyi etkiledi. 1 milyon 680 bin kişi de evlerinde tahliye edildi. 234 bin hektarlık tarım alanını yok eden tayfunun ekonomiye zararı ise 3,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Lekima tayfunu, Cumartesi sabahı saat 01.45 civarında Cıciang’da bulunan Wenling şehrine ulaştı. Saat 08.50’de ise yağış en yüksek miktarına ulaştı.

Anhui eyaletinde ise 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin kaybolduğu açıklandı. Lekima tayfunu 130 binden fazla kişiyi etkilerken 20 binden fazla insan bölgeden tahliye edildi.

67 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞI

Pazar günü ise Şantung Eyaleti’nin kıyı şeridinde bulunan Qingdao şehrini etkisi altına aldı. Eyalet Acil Servis Departmanına göre, Şantung’da ise 5 kişi öldü, 7 kişi de kayboldu. 1,66 milyon kişiyi etkileyen tayfun, sadece Şantung’da 183 bin 800 evin tahliye edilmesine neden olurken 609 evi de yıktı. Şiddetli yağışlar ve seller 175 bin 400 hektarlık tarım alanına zarar verdi. Yaklaşık 185 milyon dolarlık ekonomik zarar bıraktı. Sel suları ülkenin büyük sebze üretim merkezi olan Shouguang’da 18 bin seranın da sular altında kalmasına neden oldu. Shouguang’un yönetim merkezinin bulunduğu Weifang şehrinde ortalama yağış, sabah 06.00 sularında 217,5 mm’ye ulaştı. Hidrolojik kayıtların başlatıldığı 1952 yılından bu yana kaydedilen en büyük yağış olarak kabul edildi.

(İHA)
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