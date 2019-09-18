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Liberya’da okulda yangın: 25 çocuk öldü
Liberya’da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi.
Dünya 18.09.2019, 15:05 18.09.2019, 16:42
Liberya’da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi.
Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
(İHA)
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