Libya'da Hafter güçlerinden Mitiga Havaalanı’na hava saldırısı
Libya’da Hafter güçlerine ait savaş uçakları başkent Trablus’taki Uluslararası Mitiga Havaalanı’na hava saldırısı düzenledi.
Dünya 01.10.2019, 23:24 01.10.2019, 23:31
Libya’da Hafter güçlerine ait savaş uçakları başkent Trablus’taki Uluslararası Mitiga Havaalanı’na hava saldırısı düzenledi.
Hafter güçleri daha önce de pek çok kez, başkente yönelik saldırılar kapsamında Mitiga Havalimanı’nı vurmuştu. Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
(İHA)
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