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Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü
Libya’nın Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havaalanı’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü. Olay sonucu yaralanan olmazken, o anlar amatör kameralara yansıdı.
Dünya 04.08.2019, 23:33
Libya’nın Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havaalanı’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü. Olay sonucu yaralanan olmazken, o anlar amatör kameralara yansıdı.
Trablus’ta faaliyet gösteren tek sivil havaalanı durumundaki Mitiga’ya, füze düşmesi veya hava saldırısı nedeniyle uçuşlar zaman zaman durduruluyor. Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.(İHA)
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