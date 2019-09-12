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Londra’da bir araç kundaklandı
Londra’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalıntı bir araç kundaklandı.
Dünya 12.09.2019, 13:04 12.09.2019, 13:12
Londra’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalıntı bir araç kundaklandı.
Londra’nın doğusunda bulunan Ilford’da kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde çalıntı bir aracı kundakladı. Londra polisi, 23 Mayıs gecesi gerçekleşen olayın suçlusunu arıyor. Polis, araba hırsızı ve kundakçıyı yakalamak için olay gecesinin görüntülerini paylaşarak hırsızı tanıyanların polis merkezini araması çağrısında bulundu.
Görüntülerde ise çalıntı arabayı önce kaldırıma park eden adam bir süre sonra geri dönerek araca benzin döküyor. Ardından aracı ateşe veren kundakçı gözden kayboluyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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