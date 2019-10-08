Son Dakika
Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar
Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Hakkari'de şehit asker için tören

Lukaşenko, Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik ve yüzleşme derecesinin arttığını belirterek "Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaşa geçiş yapabilir." dedi.

Dünya 08.10.2019, 13:50 08.10.2019, 16:28
Lukaşenko, Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir
banner63

MİNSK (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik ve yüzleşme derecesinin arttığını belirterek "Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaşa geçiş yapabilir." dedi.

Başkent Minsk'teki "Minsk Diyaloğu" forumunda konuşan Lukaşenko, Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik ve yüzleşme derecesinin arttığına dikkati çeken Lukaşenko, "Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaş geçiş yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, ABD ile Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılması sonrası silah kontrol sürecinin bozulduğunu söyledi.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Lukaşenko, "Taraflar, anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmazsa dünya, iki sene sonra nükleer silahın kontrol edilmeyeceği durumda olacak." yorumunda bulundu.

- "Ukrayna meselesi ABD'siz çözülemez"

Ukrayna'nın doğusu meselesinin ABD'siz çözülemeyeceğine işaret eden Lukaşenko, "ABD, sadece Kırım, Donbas ve ülkenin bütünlüğü sorunuyla değil, Ukrayna'daki tüm siyasi ve ekonomik süreçlerle güçlü bir şekilde bağlantılıdır." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna'nın Donbas sorunu konusunda yakın temasta bulunmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#abd #Belrus #Donbas #NATO #nükleer savaş #rusya #Ukrayna
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@