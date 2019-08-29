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Madrid’de şiddetli dolu yağışı ve sel felaketi
İspanya’nın başkenti Madrid’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve dolu yağışı hasara neden oldu.
Dünya 27.08.2019, 11:32 27.08.2019, 13:51
İspanya’nın başkenti Madrid’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve dolu yağışı hasara neden oldu.
Madrid’de etkili olan fırtına, sağanak yağışlar ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlardan en çok etkilenen Arganda del Rey ilçesinde, büyük maddi hasar meydana geldi.
Sel felaketinde caddeleri su bastı, araçlar, çöp konteynerleri ve banklar sürüklendi.
Bazı metro istasyonlarında seferler askıya alınırken sel nedeniyle bazı otoyollar trafiğe kapatıldı.
Madrid’in 500 kilometre güneyinde Mala kentindeki Campillos’da meydana gelen hortum ise paniğe neden oldu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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