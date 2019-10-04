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Makam aracı haczedilen başkan, işe eşeğiyle gitmeye başladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) makam aracına el koyulan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, dün sabah evinden belediye binasına eşek ile gitti.
Dünya 04.10.2019, 17:05
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) makam aracına el koyulan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, dün sabah evinden belediye binasına eşek ile gitti.
Dipkarpaz Belediyesi’nin 2010 yılından kalan elektrik borcu nedeniyle belediye başkanının 115 bin lira değerindeki aracı, 30 bin TL’lik borç karşılığında haczedilmişti.(İHA)
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