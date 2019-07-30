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Malezya Sultanı yemin ederek resmen tahta oturdu
Malezya’nın Pahang bölgesinin Sultanı Abdullah Ri’ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, düzenlenen törende yemin edip geleneksel Tengkolok başlığını takarak, resmen Malezya Sultanı oldu.
Dünya 30.07.2019, 13:28
Malezya’nın Pahang bölgesinin Sultanı Abdullah Ri’ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, düzenlenen törende yemin edip geleneksel Tengkolok başlığını takarak, resmen Malezya Sultanı oldu.
Taht salonunda düzenlenen törene Brunei Sultanı Hasan Bolkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan da katıldı.(İHA)
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