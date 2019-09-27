Malezya’da nefes kesen etkinlik
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da geleneksel paraşütle kuleden atlama yarışı 20 ülkeden 100’den fazla paraşütçünün katılımıyla başladı.
Dünya 27.09.2019, 16:26 27.09.2019, 16:40
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da geleneksel paraşütle kuleden atlama yarışı 20 ülkeden 100’den fazla paraşütçünün katılımıyla başladı.
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen geleneksel paraşütle kuleden atlama yarışı 20 ülkeden 103 profesyonel sporcunun katılımıyla başladı. Nefes kesen etkinlikte sporcular kendilerini Kuala Lumpur Kulesi’nden aşağıya bıraktıktan sonra paraşüt açıyor. İzleyenlerin nefesini kesen etkinlik, 1999’dan beri her yıl düzenleniyor.
Etkinlik, 29 Eylül’de sona erecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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