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Malezya’da nefes kesen etkinlik

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da geleneksel paraşütle kuleden atlama yarışı 20 ülkeden 100’den fazla paraşütçünün katılımıyla başladı.

Dünya 27.09.2019, 16:26 27.09.2019, 16:40
Malezya’da nefes kesen etkinlik

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da geleneksel paraşütle kuleden atlama yarışı 20 ülkeden 100’den fazla paraşütçünün katılımıyla başladı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen geleneksel paraşütle kuleden atlama yarışı 20 ülkeden 103 profesyonel sporcunun katılımıyla başladı. Nefes kesen etkinlikte sporcular kendilerini Kuala Lumpur Kulesi’nden aşağıya bıraktıktan sonra paraşüt açıyor. İzleyenlerin nefesini kesen etkinlik, 1999’dan beri her yıl düzenleniyor.

Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama olan ve “Base jump” adı verilen bu sporu sekizinci kez gerçekleştirdiğini belirten Alman sporcu Dominik Zarda, kulenin tasarımının atlamak için çok uygun olduğunu söyledi. Malezya halkının misafirperverliğine değinen Alman sporcu “Sekiz kez burada bulundum ve asla hayal kırıklığına uğramadım. İnsanlar çok misafirperver” dedi.

Etkinlik, 29 Eylül’de sona erecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #malezya
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