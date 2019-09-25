Flaş HaberMali’de tanker patladı: 7 ölü
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Mali’de tanker patladı: 7 ölü
Mali’de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Dünya 25.09.2019, 15:45 25.09.2019, 15:52
Mali’de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Mali’nin başkenti Bamako’da tanker patladı. Malili yetkililer olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hükümet konuya ilişkin açıklamasında, 14 bin litre petrol taşıyan tankerin henüz belirlenemeyen bir nedenle patladığını kaydetti. İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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