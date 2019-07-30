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Mekke’de Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı.
Dünya 30.07.2019, 11:08 30.07.2019, 11:39
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktı.
Suudi Arabistan’da Filistinli hacı adaylarının kaldığı otelde yangın çıktığı öğrenildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, oteldeki insanların tahliye edildiği bildirildi.
Mekke’ye hac ibadeti için şu ana kadar yaklaşık 1 milyon Müslümanın gittiği kaydedildi.
(İHA)
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