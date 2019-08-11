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Mekke’de Kurban Bayramı Namazı kılındı
Hac ibadetini eda etmek için Mekke’ye gelen 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı için Kabe’de buluştu.
Dünya 11.08.2019, 10:36 11.08.2019, 12:01
Hac ibadetini eda etmek için Mekke’ye gelen 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı için Kabe’de buluştu.
Kabe İmamı Suudi eş-Şerim Hacılara hitap etti. Allah’ın affı ve bağışlaması için geldiklerini hatırlatan Kabe İmam Şerim, İslam dininin birleştirme dini olduğunu söyledi. Şerim hacılara tavsiyelerde bulunarak, ”Müslüman fanatiklikten kaçınmalı ve dengeli olmalı” dedi.
(İHA)
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