Meksika'da trenle otobüs çarpıştı: 9 ölü
Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya 12.10.2019, 10:31 12.10.2019, 11:16
TEKSAS (AA) - Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı.
Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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