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Mercedes itiraf etti: Araçlara...

Alman otomotiv devi Mercedes, araçlara konumlarının tespit edilmesi için gizli sensör yerleştirildiğini kabul etti.

Dünya 21.08.2019, 10:32
Mercedes itiraf etti: Araçlara...

Alman otomotiv devi Mercedes, araçlara konumlarının tespit edilmesi için gizli sensör yerleştirildiğini kabul etti.

İngiliz medyası, Alman otomotiv firması Mercedes’in yeni ve ikinci el araçlara konum sensörü yerleştirildiği iddiasını ortaya atarak İngiltere’de geçtiğimiz yıl 170 bin sensörlü aracın satıldığını öne sürmüştü. Otomotiv firması iddiaların ardından araçlara gizli sensör yerleştirildiğini kabul etti. Firma, araçlardaki sensörlerin müşterilerin bayilere ödemelerini yapmaması gibi yalnızca istisnai durumlarda aktive edildiğini öne sürdü.

Araç kiralama pazarında lider olan Mercedes, araçlarının yaklaşık yüzde 80’inini ödeme planları oluşturarak satıyor. Avrupa Birliği (AB) veri koruma yasalarına göre, bir aracı sürücüsünün bilgisi olmadan izlemek yasak. Ancak İngiliz medyasındaki habere göre, otomobilleri satın alan müşterilerin imzaladıkları sayfalarca sözleşmede konum sensörlerinin aktivasyonuyla ilgili madde de yer alıyor.

Öte yandan, BMW, Jaguar Land Rover ve Volkswagen dahil olmak üzere büyük otomobil üreticileri araçlara bu tür bir takip sensörü yerleştirmediklerini açıkladı.

(İHA)
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